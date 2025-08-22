Homem é condenado a mais de 38 anos de prisão por feminicídio brutal em Campo Grande

Jefferson Nunes Ramos, de 41 anos, foi condenado a 38 anos e 3 meses de prisão em regime fechado pelo feminicídio de Giseli Cristina Olikowski, de 34 anos. A sentença foi proferida nesta sexta-feira (22), por maioria dos votos no júri popular realizado na 2ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande. Além da pena, ele foi condenado a pagar uma indenização de R$ 10 mil a cada um dos quatro filhos da vítima.

O caso chamou atenção pela brutalidade do crime e por ser um dos primeiros julgados em Mato Grosso do Sul sob a nova lei do feminicídio, que entrou em vigor nesta semana, aumentando a pena mínima para 20 anos de prisão, antes, variava entre 12 e 30 anos.

O crime

O feminicídio aconteceu no dia 1º de março, no bairro Aero Rancho, em Campo Grande. Giseli foi assassinada após uma discussão com o companheiro. Durante a briga, Jefferson a atingiu com uma pedra na cabeça, fazendo com que ela perdesse a consciência. Em seguida, ele ocultou o corpo da vítima em um poço desativado nos fundos de uma residência e ateou fogo.

O corpo foi encontrado parcialmente carbonizado. Jefferson foi detido por moradores até a chegada da Polícia Militar e confessou o crime. Segundo testemunhas e registros da ocorrência, o assassinato foi motivado por violência doméstica e agravado pelo uso de fogo.

Este foi o sexto caso de feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul

Leia mais