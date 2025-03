Mulher é encontrada morta e carbonizada em poço após agressão do namorado em Campo Grande; caso é o sexto feminicídio registrado em MS em 2025

Uma mulher, chamada Giseli Cristina Oliskowiski, de 40 anos, foi encontrada morta, com o corpo carbonizado, em um poço nos fundos de uma casa no Bairro Aero Rancho, em Campo Grande, neste sábado (1). De acordo com relatos iniciais, Jeferson Nunes Ramos, o namorado da vítima, a agrediu com uma pedra após uma discussão que ocorreu entre eles. Este é o sexto caso de feminicídio registrado no estado em 2025.

Conforme o boletim de ocorrência, o casal se encontrava em uma residência na Rua Filipinas, no Bairro Aero Rancho, quando tiveram uma discussão sobre um assunto que não foi revelado. Durante a briga, a vítima teria dado três tapas no rosto de Jeferson. Enfurecido pela agressão, ele golpeou Giseli na cabeça com uma pedra, fazendo com que ela perdesse os sentidos devido ao impacto.

Ao chegarem ao local, os policiais se depararam com o suspeito já detido por moradores da região. Os sobrinhos do autor informaram aos agentes que ele havia admitido ser o responsável pelo crime. De acordo com o relato, Jeferson havia pegado o corpo de Giseli, que ainda estava desacordada, e o colocou em um poço desativado, onde ateou fogo.

Durante o início dos procedimentos relacionados ao caso, a PM verificou que o corpo da vítima, que apresentava marcas evidentes de queimaduras recentes, estava parcialmente carbonizado dentro do poço. Imediatamente, a área foi isolada para a realização da perícia criminal, aguardando a chegada da Polícia Civil.

Jeferson foi levado à DEAM, onde ficou algemado após demonstrar resistência à prisão. Ele alegou que as feridas superficiais em seus pés foram resultado de seu trabalho.

O caso foi registrado como homicídio qualificado, com a utilização de fogo, tortura na forma tentada, violência doméstica e feminicídio.