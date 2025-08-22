Operação Visconde mobiliza equipes policiais e prende 10 pessoas em Inocência

O trabalho policial teve apoio de um helicóptero com objetivo de realizar a segurança devido ao crescimento populacional expresssivo na cidade

Na manhã desta sexta-feira (22), foi deflagrada, Operação “Visconde” pelas Polícia Militar e Polícia Civil, no município de Inocência. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão com representação junto ao Ministério Público e deferidos pelo Poder Judiciário.

Na operação, três pessoas foram presas em flagrante e outros 7 indivíduos foram recolhidos à carceragem da DP de Inocência.Também foram apreendidos diversos itens como celulares, máquinas de cartão, cédulas de dinehrio, munições e entorpecentes. Os mandados foram cumpridos por equipes da Polícia Militar.

O nome da operação é uma homenagem ao escritor Visconde de Taunay, autor da obra literária Inocência. Segundo as forças policiais, o objetivo da operação é garantir maior segurança à população em meio ao expressivo crescimento do município, impulsionado pela chegada de uma indústria de celulose.

No total, foram mobilizadas 16 Policiais Militares, do 13º BPM, atuando com 17 viaturas e apoio aéreo de um helicóptero, em conjunto com 48 Policiais Civis de Inocência, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Três Lagoas e Campo Grande.

