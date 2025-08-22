Jovem é preso após assaltar motorista de aplicativo na Capital

Suspeito já havia sido detido duas vexes em agosto e acumula três prisões em flagrante em menos de um mês



Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante nesta sexta-feira (22) em Campo Grande, após investigação da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos (DERF). Ele foi localizado na casa da mãe, no bairro Jardim Centenário, e é acusado de roubar um motorista de aplicativo.

Segundo a polícia, o crime ocorreu na noite de 18 de agosto, por volta das 23h. O motorista foi rendido e obrigado a circular por diversas ruas da região sul da Capital. O suspeito dizia que pretendia roubar drogas de traficantes, mas, diante da recusa da vítima em colaborar, levou um relógio de pulso e dinheiro.

Durante buscas na residência do jovem, os policiais apreenderam o relógio roubado e um simulacro de arma de fogo usado na ação.

O suspeito já havia sido preso no fim de julho por roubar outro motorista de aplicativo e, em 14 de agosto, por repassar notas falsas em comércios da cidade. Em menos de 30 dias, ele foi detido três vezes em flagrante.

Após a nova autuação, o jovem foi encaminhado ao sistema prisional. O relógio apreendido foi devolvido à vítima.

