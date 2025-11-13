Homem é condenado a 74 anos de prisão por estupro de vulnerável contra enteadas em Bandeirantes

Um homem foi condenado a uma pena de 74 anos de prisão, a ser cumprida em regime fechado, pelos crimes de estupro de vulnerável praticados contra suas duas enteadas, no município de Bandeirantes, que fica a cerca de 70 quilômetros de Campo Grande.

As vítimas tinham apenas seis e sete anos de idade quando os abusos sexuais, que se estenderam por um longo período, de 2015 a 2023, tiveram início. A denúncia foi oferecida pelo MPMS (Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul), que apontou que o criminoso se aproveitou da convivência familiar e da ausência da mãe das crianças para cometer os crimes de forma reiterada.

O promotor de justiça Gustavo Henrique Bertocco de Souza destacou que a condenação foi embasada por um robusto conjunto probatório. Os relatos das vítimas, que foram colhidos por meio de depoimento especial, foram corroborados por laudos periciais e testemunhos obtidos durante a instrução processual.

Na sentença, o juiz aplicou agravantes devido à relação familiar do agressor com as vítimas e à condição de extrema vulnerabilidade das crianças, resultando no aumento da pena aplicada. Além da longa pena de reclusão, o réu também foi condenado a efetuar o pagamento de uma indenização por danos morais no valor de R$ 25 mil para cada vítima, montante que deverá ser acrescido de correção monetária e juros legais.

