Procurando emprego? Quinta-feira terá 179 empresas com contratações pela Funsat

O atendimento regular da Agência de Empregos da Funsat (Fundação Social do Trabalho) retoma, nesta quinta-feira (13), das 7h às 16h, com oportunidades de contratações em 179 anunciantes. Empresas que recrutam para 147 profissões, em 1.231 vagas, porém, é necessário o trabalhador estar com o cadastro atualizado no sistema administrado pelo órgão.

Sendo a maioria dos chamados por mão de obra com foco em captações para treinamento remunerado de novos colaboradores, onde a pessoa aprende uma nova atividade no início do vínculo. Nas seleções de “perfil aberto”, destaque às buscas de assistente bilíngue (1 posto), atendente de lanchonete (37 postos), auxiliar de cozinha (26 postos), auxiliar operacional de Logística (1 posto), frentista (3 postos), operador de caixa (85 postos) e ainda 40 vagas para repositor de mercadorias.

Enquanto, nas procuras do quadro geral há procuras por açougueiro (15 postos), alimentador de linha de produção (10 postos), atendente de cafeteria (6 postos), auxiliar administrativo (25 postos), auxiliar de limpeza (147 postos), consultor de vendas (20 postos), eletricista de instalações (2 postos), além de 22 vagas para estoquista.

No Guichê 1 do piso térreo da Fundação, onde fica a Agência, consultas disponíveis as 50 vagas prioritárias ao público PCD (Pessoa com Deficiência), que abrangem quatro funções: auxiliar administrativo (2), auxiliar de limpeza (3), empacotador à mão (5) e 40 colocações direcionadas ao cargo de auxiliar de confecção.

Nas redes sociais da pasta acompanhe as novidades, no Instagram pelo @funsat.cg e no Facebook, por meio da busca por “Funsatcampograndems”. O telefone para envio de dúvidas e sugestões é o (67) 4042-0585, ramais 5837 e 4841.

Veja no endereço eletrônico da Prefeitura de Campo Grande o painel completo das atividades com recrutamento na data:

