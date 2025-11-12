Vizinhos denunciam e mãe que bateu na filha de oito anos por ela se sujar vai presa na Capital

Criança apresentava lesões no rosto, região ocular e pescoço, conforme atestado pelo laudo de exame de corpo de delito

Nesta terça-feira (11), uma mulher de 40 anos foi presa em flagrante por mais tratos contra a própria filha de oito anos, em Campo Grande. Denúncia de vizinhos que ouviram gritos provenientes do apartamento no Jardim São Lourenço levaram a polícia ao local.

Segunda a Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) que investiga o caso, a criança foi encontrada com lesões visíveis no rosto e pescoço.

A mãe agrediu a filha com chinelo, cinto e as mãos após a criança ter se sujado acidentalmente. Em depoimento especial, a criança relatou que as agressões não eram isoladas e que sofre violência física desde os seis anos de idade. O avô materno da menor confirmou ter conhecimento de punições anteriores e solicitou formalmente medidas protetivas em favor da neta.

A vítima apresentava equimoses no rosto, região ocular e pescoço, conforme atestado pelo laudo de exame de corpo de delito.

Os detalhes da investigação ainda evidenciam que a mulher tinha ingerido grande quantidade de bebida alcoólica e medicamento controlado na noite anterior aos fatos, permanecendo sozinha com a criança. Ela confessou que bateu na filha e que a intenção era apenas corrigir a menina, mas que houve excesso.

A mulher foi enquadrada por maus-tratos qualificados quando praticados contra pessoa menor de 14 anos e aguarda audiência de custódia na prisão.

