Marinalva Pereira celebra trajetória de superação e conquista como coautora do livro “Quais de mim você procura?”

A comunicadora Marinalva Pereira, diretora da Rádio FM Nota 10, repórter do Jornal Estado e diretora executiva e representante da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Campo Grande, é uma das coautoras do livro “Quais de Mim Você Procura?”, projeto idealizado por Juliana Aranda e inspirado na série criada por Kátia Teixeira, que dá voz a histórias de empreendedorismo e protagonismo feminino. A obra reúne narrativas de mulheres que superaram desafios, se reinventaram e hoje inspiram outras a trilhar seus próprios caminhos.

Para Marinalva, o convite para participar do livro foi uma grande honra e um reconhecimento de sua trajetória. “Quando recebi o convite, me senti realizada e feliz, porque percebi que tudo o que venho fazendo está dando certo. É o segundo livro do qual participo, e isso mostra que minha história tem inspirado outras mulheres”, contou emocionada. Ela destaca que, como mulher negra e de origem humilde, alcançar cargos de liderança e consolidar uma carreira sólida na comunicação e no associativismo são conquistas que carrega com orgulho.

Em seu capítulo, Marinalva compartilha os obstáculos enfrentados ao longo da vida e o caminho de fé e resiliência que a conduziu até aqui. “Já passei por muita coisa, humilhações, perdas, dificuldades. Mas aprendi a transformar tudo isso em força. Um pastor me disse uma vez: “Pega tudo o que te fez mal, coloca num saco de lixo e joga fora”. E é isso que faço sempre que algo ruim acontece”, relembrou. A comunicadora afirma que sua fé foi essencial para superar momentos de depressão e para manter o foco nos projetos sociais e profissionais que hoje realiza.

No livro, ela também faz questão de agradecer pessoas que marcaram sua caminhada, como a empresaria e palestrante, Juliana Aranda, pelo convite para fazer parte do livro, Adelaido Vila, presidente da CDL, Jaime Valler, diretor do jornal O Estado e Nidia Oliveira dos Santos, diretora comercial do jornal O Estado. “Foram pessoas que acreditaram em mim e me incentivaram a seguir. O apoio deles foi fundamental. Sou muito grata ao Jornal Estado, que me recebeu de braços abertos, e à CDL, que confiou em mim como representante da entidade. Tudo isso faz parte da minha história e está registrado nesse livro, que é uma homenagem a todas as mulheres que lutam e vencem todos os dias”, afirmou.

Com emoção e gratidão, Marinalva celebra sua participação em “Quais de mim você procura?” como mais um marco de uma trajetória construída com coragem, propósito e fé. Para ela, contar sua história é também uma forma de abrir caminhos para outras mulheres que sonham em transformar suas realidades. “Se a minha história puder inspirar alguém a não desistir, já valeu a pena”, resume a comunicadora, que segue em sua missão de usar a palavra e o exemplo como instrumentos de inspiração e mudança.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram