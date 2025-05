Homem é baleado três vezes ao reagir a assalto na região central de Campo Grande

Um jovem de 20 anos foi baleado três vezes após reagir a um assalto na madrugada desta terça-feira (6), na esquina das avenidas Afonso Pena e Ernesto Geisel, região central de Campo Grande (MS). Os suspeitos fugiram levando a bicicleta e o celular da vítima. Até o momento, ninguém foi preso.

De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem relatou à Polícia Militar que transitava pela Avenida Ernesto Geisel quando foi abordado por dois homens. Um deles estava armado e anunciou o assalto. A vítima reagiu, entrando em luta corporal com o criminoso armado, que atirou durante a briga.

O rapaz foi atingido por três disparos de arma de fogo, no abdômen, na nádega e no braço. Mesmo ferido, ele conseguiu caminhar até a via, onde pediu ajuda a um motorista de aplicativo que passava pelo local. O condutor levou a vítima até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon, onde ele recebeu os primeiros atendimentos médicos.

Os criminosos fugiram com a bicicleta da vítima, uma Colli aro 29, nas cores preta, verde e laranja, além de um aparelho celular. A Força Tática da Polícia Militar foi acionada e esteve na unidade de saúde para colher informações diretamente com a vítima.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como roubo qualificado na forma tentada, já que a ação resultou em lesões graves à vítima. A Polícia segue em busca dos suspeitos, que ainda não foram identificados.

