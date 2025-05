Prefeitura intensifica ações para arrumar estragos causados pelas fortes chuvas

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, destacou o esforço conjunto das equipes da Prefeitura para mitigar os danos causados pelas fortes chuvas que atingiram a capital nas últimas semanas. A operação Tapa-Buraco e os trabalhos de recuperação de vias seguem acontecendo na Capital.

Segundo Adriane, as ações da Prefeitura durante o feriado prolongado foram intensificadas com equipes nas ruas, aproveitando a estiagem para acelerar a recuperação da cidade. “Foi um feriado intenso, de muito trabalho. As equipes foram para as ruas das sete regiões de Campo Grande, avançando não só com a operação Tapa-Buraco, mas também com a recuperação de vias e a capina, deixando a nossa cidade como ela deve estar sempre”, afirmou.

Dois dos pontos mais críticos identificados pelas equipes municipais foram as regiões da Ernesto Geisel e da Chácara dos Poderes, duramente afetadas pelas chuvas. “As chuvas foram torrenciais, mas de pronto já entramos com medidas urgentes. Na Chácara dos Poderes, a recuperação foi feita durante o feriado. Já na Ernesto Geisel, as equipes continuam os trabalhos para garantir uma recuperação rápida e a liberação total da via”, explicou a prefeita.

As ações de infraestrutura acontecem em paralelo à campanha do Maio Amarelo, voltada à segurança no trânsito, reforçando a importância da manutenção das vias para garantir mais segurança aos motoristas e pedestres. “As ações acabam andando juntas. Melhorar as condições das ruas é também contribuir para um trânsito mais seguro”, pontuou.

Inez Nazira

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram