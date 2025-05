Com salto de até 18 pontos, MS registra maior proficiência da história no Ensino Médio

O Ensino Médio da REE (Rede Estadual de Ensino) de Mato Grosso do Sul atingiu, em 2024, o melhor índice de proficiência de sua história nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Os dados são do último levantamento do SAEMS (Sistema de Avaliação da Educação Básica de Mato Grosso do Sul), realizado com mais de 35 mil estudantes da rede pública.

Os resultados demonstram avanços significativos em comparação ao ano anterior. Em Língua Portuguesa, o 1º ano do Ensino Médio alcançou 244 pontos, 11 a mais que em 2023, enquanto o 2º ano obteve 249 pontos, um aumento de 14 pontos. Em Matemática, o 1º ano passou de 232 para 244 pontos, e o 2º ano de 237 para 248 pontos.

A progressão também foi observada nas turmas de 2º para 3º ano. Em 2023, a média de Língua Portuguesa no 2º ano foi de 235 pontos; em 2024, o 3º ano alcançou 253 pontos, um aumento de 18 pontos. Em Matemática, a média passou de 237 para 251 pontos, um crescimento de 14 pontos.

O secretário de Estado de Educação, Hélio Daher, atribui esses resultados ao trabalho conjunto da equipe da REE. Ele destaca os investimentos em infraestrutura, formação continuada, valorização dos profissionais e modernização dos espaços escolares como fatores determinantes para a melhoria da aprendizagem.

O SAEMS, criado para avaliar e melhorar continuamente a qualidade do ensino e da aprendizagem na Educação Básica de Mato Grosso do Sul, fornece dados consistentes e comparáveis que subsidiam os gestores no monitoramento das políticas educacionais.



Por Suelen Morales

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram