Jovem de 20 anos é baleado durante a madrugada no Jardim Centro Oeste, em Campo Grande

Um jovem de 20 anos foi baleado na madrugada desta terça-feira (6) no bairro Jardim Centro Oeste, em Campo Grande (MS). A vítima foi socorrida em estado grave e levada para a Santa Casa de Campo Grande. A identidade da vítima não foi divulgada, e o estado de saúde atualizado ainda não foi informado pelas autoridades.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) relatar uma possível tentativa de homicídio. No local indicado inicialmente, os policiais não encontraram nenhum ferido. Em seguida, foram informados de que uma equipe da Ursa (Unidade de Resgate e Suporte Avançado) do Corpo de Bombeiros estava prestando socorro à vítima na Rua Seringueira.

Com apoio de um amigo do jovem baleado, a Polícia seguiu até a Rua Palestra Itália, na tentativa de localizar a residência da vítima e colher evidências que pudessem ajudar na elucidação do crime. Ao chegarem ao endereço, os agentes encontraram a casa fechada e aparentemente desabitada.

As buscas não tiveram sucesso e nenhum vestígio de disparos foi encontrado na via, e moradores da região não souberam informar o que teria acontecido. Também não foram localizadas testemunhas que presenciaram o fato.

A Polícia Militar registrou a ocorrência como tentativa de homicídio e encaminhou o caso à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, que ficará responsável pela apuração do crime.

