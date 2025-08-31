Homem é preso após atropelar mulher em tentativa de feminicídio em Campo Grande

Uma mulher de 34 anos ficou gravemente ferida após ser atropelada pelo companheiro, na noite de sábado (30), na Vila Nossa Senhora das Graças, região norte de Campo Grande. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio.

Segundo informações preliminares, o casal mantinha um relacionamento há cerca de dois meses e teria discutido pouco antes do crime. A vítima caminhava em direção à sua residência quando foi atingida por um Gol preto conduzido pelo suspeito. Com o impacto, a mulher bateu a cabeça contra o chão. Marcas deixadas no muro do cruzamento revelam a violência da colisão.

Equipes do Samu prestaram socorro imediato e encaminharam a vítima primeiro para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Coronel Antonino. Em seguida, ela foi transferida para a Santa Casa de Campo Grande, onde permanece internada.

A Polícia Militar conseguiu localizar e prender o motorista nas imediações do local do atropelamento. De acordo com informações preliminares, ele apresentava sinais de embriaguez no momento da abordagem.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.