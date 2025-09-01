Pé-de-Meia: nascidos em novembro e dezembro recebem 6ª parcela

O MEC (Ministério da Educação) paga nesta segunda-feira (1º), a 6ª parcela do programa Pé-de-Meia de 2025 aos participantes nascidos nos meses de novembro e dezembro.

Os beneficiados pelo programa são estudantes do ensino médio matriculados na rede pública regular e na modalidade educação de jovens e adultos (EJA), inscritos no CadÚnico (Cadastro Nacional de Programas Sociais do governo federal).

Na nova etapa, a Caixa Econômica Federal – banco responsável pela gestão dos recursos repassados pelo MEC – aponta que, ao todo, cerca de 3,4 milhões de estudantes de escolas públicas receberão o benefício de R$ 200 até a próxima segunda-feira (1º).

De acordo com o MEC (Ministério da Educação), para ter direito ao benefício, eles devem ter presença mínima de 80% nas aulas.

Pagamento escalonado

Os pagamentos do incentivo-frequência do Pé-de-Meia ocorrem conforme o mês de nascimento dos alunos que estão matriculados em uma das três séries do ensino médio na rede pública de ensino.

Confira o calendário:

Nascidos em janeiro e fevereiro recebem em 25 de agosto;

Nascidos em março e abril, em 26 de agosto;

Nascidos em maio e junho, em 27 de agosto;

Nascidos em julho e agosto, em 28 de agosto;

Nascidos em setembro e outubro recebem 29 de agosto;

Nascidos em novembro e dezembro, em 1º de setembro.

Com Agência Brasil