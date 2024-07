Homem é baleado após tentar esfaquear os pais no Bairro Nova Campo Grande

Na madrugada da última quarta-feira (03), um homem de 24 anos foi baleado na região do tórax após tentar esfaquear os pais. O caso aconteceu no Bairro Nova Campo Grande, e o homem foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande.

Segundo o registro policial, ao chegarem ao local, os agentes encontraram os pais do jovem muito abalados. Eles contaram que repreenderam o filho por estar usando drogas em casa, o que levou a uma discussão e ameaças de esfaqueamento.

Os policiais militares pediram para que o homem largasse a faca e colocasse as mãos na cabeça. Nesse momento, ele apontou a faca para os policiais. Após novos pedidos para que abaixasse a faca, o homem avançou na direção dos policiais, que dispararam na região do tórax para contê-lo.

Os pais do jovem, muito nervosos, disseram no boletim de ocorrência “temos contatos que podem prejudicar os militares”, além de proferirem ofensas aos policiais. O Corpo de Bombeiros atendeu à ocorrência e encaminhou o homem para a Santa Casa.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia Mais