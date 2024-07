Por R$ 16,3 milhões, está aberta licitação de asfalto do Parque do Sol

Obra vai contemplar 20 ruas e recapear 950 metros da Avenida Evelina Figueiredo Selingardi

“As ruas aqui se desfazem em dias de chuva”, diz um dos moradores do Parque do Sol, parcelamento dentro do Bairro Parque do Lageado – na região da Sidrolândia. Após muitos anos de espera, nesta terça-feira (2), o Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) trouxe a abertura de licitação para execução da obra de pavimentação asfáltica daquela área do Dom Antônio Barbosa.

De acordo com os anexos do edital de licitação, disponíveis no Portal da Transparência da Prefeitura, o valor estimado da obra é de R$ 16,3 milhões. Além do asfalto em 20 ruas ainda não pavimentadas, o projeto prevê o recapeamento da Avenida Evelina Figueiredo Selingardi, todo o sistema de escoamento de água pluvial e sinalização de trânsito.

Para quem nasceu naquela região, é uma esperança antiga que finalmente será realizada. “Tem ruas realmente precárias! Acredito que o investimento gasto na reforma e manutenção das ruas de terra já teriam feito o asfalto em tudo aqui”, desabafa a comerciante Michele Mendes, de 24 anos.

O técnico de instalações e esposo de Michele, Daniel Talaveira, tem 30 anos e há mais de 20 mora no Lageado. Segundo ele, as condições das ruas se tornaram um problema real e que atinge a todos. “As ruas aqui se desfazem em dias de chuva, fica intransitável de verdade. Quando chove vira rio, quando tá cedo é uma sujeira que não damos conta de manter”, desabafa.

Já a dona de casa Vera Maria de Oliveira, de 70 anos, escuta que o asfalto chegará faz tempo, mas já está desacreditada. Ela mora no cruzamento das Ruas Durando Pereira da Silva com Rosa Orro, que recebeu entulhos dos próprios moradores para tapar os buracos. “Tem 30 anos que vivo aqui e sempre foi terrível. Falam que o asfalto vai vir e nunca vem! Então, espero que dessa vez dê certo e as obras comecem logo. Precisando muito aqui”, termina.

Em maio de 2022, a prefeita Adriane Lopes (PP) fez a assinatura de contrato com a Caixa Econômica Federal que garante a liberação de R$ 33,6 milhões para investimento em drenagem e pavimentação. com mais R$ 1,3 milhão de contrapartida de recursos próprios, serão executados 15,7 quilômetros de asfalto, sendo 9,9 km no Parque do Sol/Jardim Colorado e 5,8 km no Jardim Itamaracá. Na oportunidade, foi anunciada as ruas contempladas, que hoje estão no projeto da licitação. São elas:

Sebastião Ferreira, Orlando Lopes, Mario Pastorello, Sadi Marinho, Emiliana de Araújo, João Alves Pereira, José Pimenta, Durando Pereira da Silva, Júlio Takeshi, Waldevino Guimarães, Rosa Ouro, Seiko Yonâmine, Pedro Dib, Mitsuyo Aratani, Marlene Pereira de Jesus, Maria Del Sampre, Manoel Rodrigues, Manoel Macedo de Falcão, Genuíno Fornari, Léia Maria Marques, Emiliana de Araújo, Professor Antônio Cunha, Diomedes Rosa Pires, Aurélio Py, João Cabanas, Júlio Ruas e Domingos Belentani.

O Bairro Parque do Lageado começa às margens do córrego que recebe o mesmo nome, na divisa com o Centenário. Nele há cinco parcelamentos, além do Parque do Sol e Dom Antônio, tem também o Colorado, o Residencial José Teruel Filho e o Parque dos Sabiás. No mês de março deste ano, a Lei Municipal n° 7.211 transformou a Avenida Evelina Figueiredo Selingardi no principal corredor comercial da região.

