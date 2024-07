Prefeitura inaugura Pronto Atendimento Infantil 24h e entrega revitalização da USF Tiradentes

Foi entregue, nessa terça-feira (02), para a população de Campo Grande, o PAI (Pronto Atendimento Infantil) e a revitalização da USF (Unidade Básica de Saúde da Família) Tiradentes. O Pronto Atendimento Infantil 24 horas está localizado no Centro Regional de Saúde do bairro, onde há um complexo de saúde. O PAI está em atividade desde o dia 3 de junho, mas só foi inaugurado oficialmente nesta semana. Em 30 dias, foram atendidas 3 mil crianças, com uma média de 100 pacientes infantis por dia. A unidade tem pelo menos cinco pediatras trabalhando em turnos de 12 horas.

A prefeita da Capital Adriane Lopes (PP) salientou durante a inauguração que essa é uma resposta rápida para um problema antigo de Cidade. “A pediatria sempre foi um desafio para a gestão da saúde da nossa Cidade, por isso, nossa administração trabalhou intensamente para haver esse avanço e uma solução para as mães e para as famílias da Capital. Sou mãe, sou mulher e sei a dor de ter um filho doente aguardando atendimento, por isso, esse investimento chega como uma resposta positiva”.

Além do Pronto Atendimento Infantil 24 horas, o complexo de saúde do Tiradentes conta com a USF, que foi totalmente revitalizada, ganhando pintura, novos equipamentos e instalações como 12 aparelhos de ar-condicionado. Localizados na Região Bandeira, os prédios do complexo passaram por melhorias na hidráulica, elétrica e outras manutenções necessárias.

Conforme a prefeita, para desafogar o atendimento no CRS Tiradentes, a Sesau estendeu o horário de funcionamento da USF do Bairro Noroeste, que antes fechava às 17 horas e, há um mês, passou a funcionar até às 23 horas. A estratégia deu certo, já que muitos pacientes saíam da região em direção ao CRS Tiradentes.

USF Silvia Regina e CEO

Com investimentos na saúde e promoção do conforto dos pacientes atendidos pelo SUS (Sistema Único de Saúde), também foi inaugurado as revitalizações da USF Silvia Regina e do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas).

“Essa é uma unidade de saúde excelente. Sempre fui muito bem atendida. E agora, com essa revitalização, muda muito. É muito bom você chegar em um ambiente mais adequado, aconchegante. Isso faz toda a diferença”, diz a dona de casa Maria Aparecida Oliveira, vizinha da USF Silvia Regina, localizada na Rua Capibaribe, Região do Imbirussu, e que atende cerca de 300 pacientes por dia.

A prefeita explicou que a atenção primária à saúde é a porta de entrada da Rede de Atenção à Saúde e que os investimentos são necessários, por serem nessas unidades onde se resolve a grande maioria dos problemas de saúde da população.

“Com mais essas entregas, melhoramos o atendimento dos pacientes, e trazemos mais qualidade de vida ao cidadão que busca uma unidade quando não está bem de saúde. É aqui no atendimento básico que o paciente mais precisa, onde ele passará pela primeira consulta, pegará seus encaminhamentos para exames e especialistas. Por isso, nossa gestão trabalha incessantemente para entregar essas melhorias”, destacou ela.

Na unidade, as obras de revitalização concluíram manutenções como a instalação do padrão de energia, pintura, sala de odontologia, elétrica, reparo e ajustes nas portas, trocas de estofados, hidráulica com consertos e reparos, instalação de três aparelhos de ar-condicionado e vidraçaria.

A USF atende pacientes com pré-natal, puericultura, consultas médicas, consultas de enfermagem, atendimento odontológico, vacinação, visita domiciliar por agente comunitário e equipe, exames preventivos e outras diversas formas de atendimento à saúde.

A Capital conta com mais de 30 das 74 unidades de saúde da família que funcionam em horário estendido, com períodos entre 7h e 17h sem fechamento para o almoço, das 7h às 19h e das 7h às 23h, como exemplo das USFs Tiradentes e Noroeste.

Com Prefeitura de Campo Grande