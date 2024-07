Após troca de tiros, moradora do Noroeste é atingida por bala perdida de borracha

Caso ocorreu durante troca de tiros da PM com bandido

Uma mulher, de aproximadamente 50 anos, teria sido baleada na região da boca por uma bala de borracha, ao tentar defender o neto durante uma troca de tiros da Polícia Militar com um suposto ladrão. O caso ocorreu no fim da tarde dessa terça-feira (2), no Jardim Noroeste, em Campo Grande. No entanto, a história não chegou a ser confirmada pelas autoridades que atenderam a ocorrência no local.

Segundo informações, equipes da Polícia Militar estavam atrás de um suspeito na região, no momento em que houve uma troca de tiros. Conforme relatos de moradores do bairro, uma mulher teria sido baleada para salvar o neto, ainda criança que estava na rua, quando foi atingida pelo disparo. Sem socorro, ela foi por meios próprios para a Santa Casa.

No bairro, a PM não chegou a confirmar a versão dos vizinhos, dando poucas informações a respeito do ocorrido. O caso está sendo apurado.