Homem é baleado ao sair de balada no Bairro Chácara Cachoeira

Um homem de 37 anos foi baleado ao sair de uma balada no Bairro Chácara Cachoeira, em Campo Grande, na noite deste domingo (10). O crime aconteceu quando a vítima seguia em direção ao seu veículo, estacionado próximo à Rua Coronel Cacildo Arantes. Os suspeitos, que chegaram em uma motocicleta escondida, efetuaram os disparos e fugiram rapidamente após o ataque.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem foi atacado por dois atiradores e atingido no braço esquerdo. Ferido, ele conseguiu se deslocar até a Santa Casa em busca de atendimento médico. A Polícia Civil foi acionada e uma equipe esteve no hospital para colher as primeiras informações sobre o caso.

Ainda conforme o registro policial, a vítima relatou que desconhece os autores do crime e afirmou não ter inimizades ou conflitos que pudessem motivar a ação. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol como lesão corporal dolosa e está sob investigação.

Até o momento, não há informações adicionais sobre a identidade dos suspeitos, e a Polícia Civil realiza diligências para esclarecer as acusações do crime e identificar os responsáveis ​​pelo ataque.

