Acidente entre caminhonete do Ibama e carro de passeio na BR-262 deixou cinco pessoas feridas

Nesta manhã (09), uma caminhonete do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) capotou na BR-262, entre as cidades de Miranda e Anastácio, após ser atingida na traseira por outro veículo.

O condutor da caminhonete seguia na rodovia, quando o motorista de um VW Gol atingiu a caminhonete. Com o impacto, o condutor da caminhonete acabou perdendo o controle da direção e saiu da pista, capotando várias vezes até parar às margens da estrada com a parte das rodas para cima.

Segundo informações, cinco pessoas ficaram feridas, mas não foi divulgado quais veículos elas ocupavam.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou os feridos para o pronto-socorro de Miranda.

