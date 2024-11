Semana começa com temperaturas elevadas em Mato Grosso do Sul

A semana começa quente em Mato Grosso do Sul, com sol predominante e temperaturas elevadas. Nesta segunda-feira (11), as temperaturas podem atingir quase 40ºC em algumas regiões do Estado. Em Campo Grande, o dia amanheceu com o céu parcialmente nublado, registrando 26ºC de temperatura mínima. A máxima na Capital pode chegar aos 35ºC ao longo do dia.

No Pantanal, as máximas são ainda mais intensas. Porto Murtinho pode registrar até 39ºC, enquanto Corumbá, Miranda e Aquidauana têm previsão de 38ºC. Em Coxim, a máxima esperada para hoje é de 35ºC. Já no sul do estado, as cidades de Ponta Porã e Dourados podem atingir 34ºC e 36ºC, respectivamente.

Outras cidades também deverão enfrentar o calor intenso nesta segunda-feira: Bonito, Água Clara e Maracaju têm previsão de máxima de 36ºC, Três Lagoas, Nova Alvorada do Sul e Nova Andradina devem atingir 35ºC, Paranaíba e Bataguassu chegam aos 34ºC, enquanto São Gabriel do Oeste e Costa Rica podem registrar 33ºC e 32ºC, respectivamente.

Essas altas temperaturas indicam uma semana de clima quente e seco, comum nesta época do ano, e reforçam a importância de cuidados como hidratação e proteção solar, principalmente nas regiões mais altas.

Com informações do Inmet

