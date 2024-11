Mulher confessa ter esfaqueado o marido no pescoço e é presa em flagrante no Parque Lajeado

Uma mulher, de 46 anos, foi presa em flagrante após esfaquear o marido, de 47 anos, nesse domingo (10), no bairro Parque Lajeado, em Campo Grande. O homem está em estado grave.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a polícia foi acionada para atender um caso de lesão corporal de início. Quando os militares chegaram no endereço já encontraram a autora, na esquina, dizendo “pode me prender”.

A mulher estava visivelmente alterada e, na residência, o irmão da vítima contou que a agressora teria ido até a casa dele, horas antes do crime, dizendo: “hoje vou matar seu irmão, pode ir lá que vou matar ele”.

A vítima ficou com o pescoço cortado e sangrando muito. Ele está internado na Santa Casa.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol como tentativa de homicídio simples e ameaça.