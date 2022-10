Homem é atacado com facadas e fica com vísceras expostas

Um homem, de 27 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na tarde desta segunda-feira (03), no município de Anastácio, a 123 quilômetros de Campo Grande. A vítima teria sido atacada com facadas e devido a gravidade dos ferimentos, ficou com as vísceras espostas.

De acordo com informações do site O Pantaneiro, o homem estaria andando com o filho, uma criança de 10 anos, quando foi abordado e esfaqueado por outro homem em uma praça.

Com graves ferimentos, a vítima conseguiu correr, porém caiu ensanguentado em uma calçada na Avenida Manoel Murtinho. O Corpo de Bombeiros foi acionado e o homem foi levado para o Pronto-Socorro.

Não há informações sobre o estado de saúde da vítima, ou sobre o autor do crime. A Polícia Civil de Anastácio investiga o caso e apura quais seriam as motivações para o crime.