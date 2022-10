Após capotar veículo, homem é preso com R$ 1,1 milhão em maconha na BR-267

Um homem,28, foi preso em flagrante na manhã de ontem (3), na BR- 267, em Maracaju, distante a 159 quilômetros de Campo Grande, por tráfico de drogas, após capotar um Palio Weekend carregado com R$ 1,1 milhão em maconha.

Segundo informações, uma equipe da PM (Polícia Militar) realizava rondas na região quando viram o veículo com placas de Sarandi (PR), em alta velocidade. O carro também chamou atenção por estar com janelas muito escuras e bastante sujo. Ao perceber a aproximação da viatura policial, ele começou a acelerar ainda mais o carro, levantando suspeitas dos agentes.

Os policiais realizaram ordem de parada, entretanto foi desobedecida, e o motorista começou a fugir em alta velocidade pela rodovia seguindo sentido a cidade de Rio Brilhante. O homem fez diversas ultrapassagens forçadas, colocando em risco os outros condutores que seguiam no sentido contrário da via.

A equipe emitiu diversos sinais luminosos e sonoros para que o traficante parasse, mas nada foi acatado. Com isso, os agentes efetuaram quatro disparos de munições calibre .40, que atingiram o pneu e fez com que o condutor entrasse em uma estrada vicinal às margens da rodovia, perdendo o controle da direção.

O motorista acabou capotando o veículo, que ficou com as quatro rodas para cima e ainda tentou fugir a pé, em direção a uma área de mata. Ele acabou sendo abordado e preso. No carro foram encontrados diversos tabletes de maconha e skunk, sendo constatado que o homem estava foragido do sistema prisional.

O motorista foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Maracaju. Foram apreendidos 363,7 kg de maconha e 37,6 kg de skunk. Após pesada, a droga foi avaliada em cerca de R$ 1.103.400,00.

Com informações de Maracaju Speed

