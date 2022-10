Carreta é atingida por trem ao atravessar linha férrea em MS

Uma carreta que transportava calcário colidiu contra um trem e acabou em chamas, na zona rural de Cassilândia, a 452 quilômetros de Campo Grande. O acidente ocorreu na manhã de ontem (3), no momento em que a carreta tentou atravessar a linha férrea e acabou sendo atingida pela locomotiva.

O motorista da carreta ficou ferido e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, informações divulgadas pelo site Cassilândia Notícias, indicam que a colisão ocorreu na estrada da região das Sete Placas a cerca de 45 km do município de Cassilândia.

Com o impacto da colisão a carreta bitrem acabou pegando fogo. Ainda não sabe o que teria provocado o acidente, a polícia considera que pode ter sido desatenção do motorista ou alguma falha no veículo ao atravessar a linha férrea. Apesar da gravidade do acidente, não houve óbitos.

