Ao tirar o lixo, morador é esfaqueado por catador de recicláveis

Um homem, de 40 anos, foi esfaqueado na madrugada desta terça-feira (04) em frente a própria casa. A vítima, que é morador do bairro Jardim Monumento, em Campo Grande, estava na frente da residência e colocava o lixo para fora quando foi atacado.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem relatou a polícia que, por volta das duas horas da manhã tirava o lixo, quando avistou um catador de reciclagem próximo e pediu para o homem não rasgar o saco de lixo. Nesse momento a vítima foi atacada pelo autor com uma faca, sendo golpeado na altura da coxa esquerda.

A própria vítima foi até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Universitário de motocicleta, onde foi realizado um curativo. O homem recebeu encaminhamento para a Santa Casa de Campo Grande para realizar maiores procedimentos médicos.

O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro como Lesão Corporal Dolosa. Não há informações sobre o autor do crime e a polícia segue investigando o crime.

