Homem é assassinado a tiros ao chegar em casa no Coophavila

Na noite de domingo (7), Elias da Silva Maldonado, de 36 anos, foi brutalmente assassinado a tiros quando chegava em casa na Rua Marambaia, no Bairro Coophavila, em Campo Grande. O crime foi presenciado por sua esposa.

De acordo com as informações preliminares, o casal havia realizado uma festa em sua residência e, antes das 21h, saíram em um Jeep para levar os dois filhos de Elias para casa. Por volta das 22h, retornaram ao imóvel. A esposa estava conduzindo o veículo enquanto Elias ocupava o banco do passageiro.

Ao chegarem, a esposa desceu para abrir o portão da casa, e em seguida, Elias também desembarcou do veículo. Nesse momento, ele deixou cair o celular e, ao se abaixar para pegar o aparelho, foi surpreendido pelo atirador. “Escutei uns 15 tiros”, relatou um vizinho que preferiu não se identificar.

Ainda conforme informações preliminares, a esposa de Elias contou à polícia que viu o atirador saindo de um carro, aparentemente um Honda de cor escura. Elias foi atingido por vários tiros na cabeça e caiu ao lado do carro. Não houve tempo para socorro e a morte foi constatada no local. A Polícia Civil e a perícia foram acionadas e estiveram presentes para realizar os procedimentos de investigação.

A motivação do crime ainda é desconhecida, e a polícia está investigando o caso para identificar o autor dos disparos e as circunstâncias que levaram ao assassinato.

