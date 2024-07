Frio intenso em MS: semana será com baixas temperaturas e possibilidade de geada

A semana começou gelada em Mato Grosso do Sul, com a segunda-feira (8)registrando temperaturas mínimas surpreendentemente baixas. Em Campo Grande, o dia começou registrando 14,1ºC sob um céu parcialmente coberto. Com a previsão do avanço de uma massa de ar frio de origem polar, as temperaturas prometem cair ainda mais ao longo dos próximos dias, com possibilidade de geada em várias regiões do Estado.

Ponta Porã, localizada na região sul do Estado, foi o município com a menor temperatura registrada nesta manhã, acordando com um nevoeiro e uma mínima de 9,1ºC. A máxima prevista para hoje é de apenas 12ºC. A expectativa é de que o frio se intensifique nos próximos dias, com a temperatura mínima prevista para quinta-feira caindo para 7ºC e para sexta-feira (12) chegando a 6ºC.

Confira abaixo as mínimas registradas durante a madrugada em algumas cidades do Estado:

– Ponta Porã: 9,1ºC

– Sete Quedas: 10,3ºC

– Porto Murtinho: 10,6ºC

– Água Clara: 10,9ºC

– Dourados: 11,3ºC

– Itaquiraí e Juti: 12,0ºC

– Maracaju: 13,0ºC

– Ivinhema: 13,1ºC

– Rio Brilhante: 13,7ºC

– Corumbá: 14,1ºC

Esses índices podem sofrer alterações conforme as atualizações das bases meteorológicas espalhadas pelos municípios.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima em Campo Grande será de 19ºC nesta segunda-feira, com possibilidade de chuva leve. Amanhã (9), os termômetros devem oscilar entre 11ºC e 16ºC, e até sexta-feira, a mínima pode alcançar os 10ºC.

Em Dourados, a máxima não deve ultrapassar os 15ºC hoje. Durante a semana, a mínima pode atingir 7ºC, tornando-se uma das semanas mais frias no maior município do interior do Estado.

Porto Murtinho, na região pantaneira, começa a semana com uma máxima de 14ºC, e até sexta-feira a mínima pode chegar a 8ºC. Em Corumbá, espera-se uma semana atípica, com uma máxima de 17ºC hoje e mínima de 11ºC nos próximos dias.

Na região norte, Coxim registra uma máxima de 25ºC nesta segunda-feira, enquanto outras cidades apresentam as seguintes máximas para hoje:

– Bonito: 14ºC

– Nova Andradina e Maracaju: 17ºC

– Nova Alvorada do Sul: 18ºC

– Bataguassu: 22ºC

– Água Clara: 24ºC

– Três Lagoas: 25ºC

– Paranaíba e Costa Rica: 28ºC

Com essas condições climáticas, os moradores de Mato Grosso do Sul devem se preparar para uma semana de frio intenso e mudanças bruscas nas temperaturas.

Com informações do Inmet

