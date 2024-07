Definição da Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense acontece nesta segunda

A reunião arbitral que definirá o formato e a tabela do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série B de futebol masculino será realizada nesta segunda-feira (8). Conforme o edital de convocação publicado no site da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), o encontro está marcado para as 14h na nova sede da Federação, localizada na Rua 14 de Julho, 1033 – Centro.

Os clubes Comercial, Naviraiense e Sete de Dourados já estão confirmados para a competição, segundo informações da FFMS. Além desses, também manifestaram interesse em participar da Série B Estadual as equipes Águia Negra (Rio Brilhante), Misto (Três Lagoas), Operário Caarapoense, União ABC e Campo Grande.

Esta reunião será a primeira sem a presença do presidente afastado Francisco Cezário de Oliveira. Em seu lugar, o presidente interino da FFMS, Estevão Petrallás, conduzirá os trabalhos.

Na edição do ano passado, a competição contou com sete clubes e teve uma estrutura de fase de grupos, semifinal e final. O regulamento previa a promoção de dois times para a primeira divisão. No entanto, com a desistência da Serc, uma vaga adicional foi aberta. No final, Portuguesa, Corumbaense e Náutico conquistaram o acesso e disputarão a Série A em 2024.

A expectativa para esta edição é de que o campeonato mantenha a tradição de revelar talentos e proporcionar disputas emocionantes, com os clubes se preparando para buscar uma vaga na elite do futebol sul-mato-grossense. O encontro desta tarde será crucial para definir os detalhes que nortearão a competição, trazendo novidades e ajustando o formato de acordo com o número de participantes confirmados.

