Ciclista morre após ser atropelado por caminhonete na MS-141

Homem de 54 anos morreu, na noite desse sábado (6), em Ivinhema, distante 296 quilômetros de Campo Grande, após ser atropelado por uma caminhonete. O motorista fugiu.

Conforme divulgado pelo site Ivi Agora, a vítima seguia pela rodovia, que não possui acostamento, quando foi atingida por trás pela caminhonete que vinha no mesmo sentido.

Com o impacto da batida, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu. O condutor do veículo fugiu sem prestar socorro. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas nada pôde fazer pelo ciclista.

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) foi chamada para sinalizar a pista. A Polícia Civil e a Perícia também estiveram no local e agora investigam o ocorrido.

