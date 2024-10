Homem e adolescente são identificados após vandalizarem e picharem mensagens de massacre em escola

A polícia identificou criminosos responsáveis por vandalismo e incitação ao crime na escola Estadual Leontino Alves de Oliveira em Rio Negro. Foram identificados um indivíduo de 18 anos e um adolescente de 14 anos de idade.

Na última segunda-feira (21), a escola amanheceu com pichações nas paredes de um dos banheiros com mensagens de incitação à violência.

As pichacções indicavam a data em que seriam cometidos crimes violentos na instituição de ensino, além de ter sido deixada uma blusa branca rasgada com as mesmas inscrições.

Já na data de ontem (24), véspera da data difundida por meio das ameaças, circulou um novo áudio também incitando o crime e fazendo alusão ao episódio da escola, causando ainda mais animosidade entre os pais e alunos.

Foi realizada uma varredura nas residências dos indivíduos que realizaram o vandalismo e pichação com incitação a violência. Não foram encontrados qualquer ilícito ou outros elementos que indicassem a prática de crimes.

Em relação ao áudio com teor de ameaça, um aluno da escola, de 17 anos de idade, soube da proporção dos fatos e que estava sendo investigado e decidiu comparecer espontaneamente nesta Delegacia de Polícia para comunicar que enviou o áudio como uma “brincadeira” em um grupo de amigos, mas que acabou sendo difundido na cidade.

A polícia então concluiu que os atos de vandalismo não tinham relação com o novo áudio, ainda que se mostrasse igualmente grave.

O indivíduo, S.J.C.S. (18) vai responder pelas condutas de incitação ao crime, crime ambiental de pichar edificação e corrupção de menor de 18 anos para a prática de crimes. Já o adolescente responderá por ato infracional análogo aos fatos citados.

Confira fotos do vandalismo, do criminoso e pichações incitando a violência na escola:

