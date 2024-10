Aberto aos estudantes de Campo Grande, Aulão Enem e Giro de Profissões acontecem no final de outubro

Gratuitos, os eventos serão realizados pela Uniderp nos dias 22, 23 e 26 deste mês. Para participar, basta se inscrever online

Voltados para o público estudantil de Campo Grande e totalmente gratuitos, dois eventos promovidos pela Uniderp acontecerão na segunda quinzena de outubro com o intuito de auxiliar quem deseja ter bom desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e quem está prestes a escolher qual profissão seguir na primeira graduação.

Tradicionalmente realizado nos últimos anos, o aulão preparatório, será voltado especialmente ao processo de redação, enfatizando construção de texto, estruturas de linguagem, tipos de redação, gramática, argumentação, coesão e estrutura da dissertação, além de dicas valiosas dos principais temas que podem cair na redação deste ano. Será no dia 26 de outubro, das 9h às 11h, no auditório da universidade.

Para aqueles que buscam conhecer melhor sobre a futura graduação ou ainda enfrentam a dúvida de qual caminho seguir, a Uniderp também promoverá o Giro de Profissões, visando potencializar a oportunidade de uma escolha segura rumo ao ensino superior. No Giro, que acontece nos dias 22 e 23 de outubro, das 7h30 às 11h e das 19h às 22h, os estudantes conhecerão mais sobre as diferentes graduações e áreas de atuação, bem como sobre a rotina da vida universitária e mercado de trabalho. Durante a programação serão disponibilizados diversos materiais para os interessados, além de testes vocacionais e tour pela universidade.

Para participar dos dois eventos, é preciso se inscrever. As vagas são limitadas.

SERVIÇO

Local: Auditório da Uniderp (Rua Ceará, 333, Bairro Miguel Couto)

Inscrição para os dois eventos: https://forms.gle/Kj2y76rLtt5LWtc99

Informações: 67 99203-2643

Giro de Profissões

Data e horário: 22 e 23 de outubro de 2024, das 7h30 às 11h e das 19h às 22h

Aulão Preparatório Enem

Data e horário: 26 de outubro de 2024, das 9h às 11h

Sobre a UNIDERP

Fundada em 1974, a Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal (Uniderp) já transformou a vida de milhares de alunos, oferecendo educação de qualidade e formação compatível com o mercado de trabalho em seus cursos de graduação, pós-graduação lato sensu, mestrado, doutorado e extensão, presenciais ou a distância. Uma das universidades mais tradicionais do estado do Mato Grosso do Sul, presta inúmeros serviços gratuitos à população por meio do Núcleo de Práticas Jurídicas e das Clínicas-Escola na área de saúde que abre espaço para a atuação dos acadêmicos, unindo formação de qualidade com a preocupação de compartilhar o conhecimento com a sociedade também por meio de projetos e ações sociais. O curso de Medicina oferece infraestrutura completa com laboratórios de simulação que aprimoram o aprendizado por meio de aulas práticas. A universidade tem parcerias em hospitais conveniados, em diversos pontos da região, com programa de estágio e residência. Para mais informações, acesse o site.

