Mato Grosso do Sul recebe 25,2 mil doses de vacina contra covid-19 após desabastecimento dos postos

A população sul-mato-grossense poderá encontrar, a partir da próxima semana, doses de vacina contra a covid-19 que estavam em falta em diversos postos de saúde do Estado há quase 20 dias.

De acordo com a SES (Secretaria Estadual de Saúde), o Ministério da Saúde enviou, nesta sexta-feira (25), 25,2 mil doses do imunizante da fabricante Moderna. A partir de segunda-feira (28), os municípios poderão realizar a retirada das vacinas para compor os estoques que estavam em falta.

Com validade até fevereiro de 2025, a pasta não informou quando a população poderá procurar as unidades de saúde para receber as doses. Entretanto, isso deve acontecer nos próximos dias.

A cobertura vacinal contra a Covid-19 indica que 86% da população brasileira completou o esquema primário, com duas doses. Atualmente, a imunização é recomendada, rotineiramente, para o público prioritário: pessoas com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, crianças, entre outros. Também é indicada para a população que não completou o esquema primário, de duas doses.

Em Mato Grosso do Sul, a SES tem trabalhado para manter a cobertura vacinal elevada. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela secretaria, a cobertura da vacina monovalente no estado é de 82,9% do público-alvo.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram