Homem desaparecido é encontrado morto no Rio Apa, na fronteira entre Brasil e Paraguai

O corpo de um homem identificado como Carmelo Coronel, de aproximadamente 35 anos, foi encontrado na manhã desse domingo (4) no Rio Apa, na região de fronteira entre Bela Vista (MS) e Bella Vista Norte, no Paraguai. Ele estava desaparecido desde sexta-feira (2), e as autoridades confirmaram que a causa da morte foi afogamento.

Conforme o registro policial, as buscas foram iniciadas após relatos de que um homem havia se afogado na região de Bella Vista Norte, município paraguaio vizinho a Bela Vista, distante 322 quilômetros de Campo Grande. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar Ambiental (PMA) participaram das buscas, que se estenderam até a manhã de domingo.

O corpo de Carmelo foi localizado a cerca de mil metros da área urbana, nas proximidades do Parque de Exposições. O resgate contou com o apoio do sitiante Ramón Eduardo Brítez, conhecido na região como Yiyo Brítez.

Ainda de acordo com o registro policial, após ser retirado da água, o corpo foi encaminhado para o necrotério de uma funerária localizada ao lado da 5ª Delegacia de Polícia de Bella Vista Norte, onde aguarda os trâmites para liberação.

Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório ou sepultamento. As autoridades paraguaias seguem acompanhando o caso e prestando apoio à família da vítima.

