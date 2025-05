Discussão dentro de ônibus termina com tentativa de homicídio em terminal Guaicurus de Campo Grande

Um desentendimento entre passageiros terminou em violência na tarde de domingo (4), por volta das 17h30, no Terminal Guaicurus, em Campo Grande. Um homem foi esfaqueado por outro passageiro após uma discussão iniciada ainda durante o trajeto de ônibus. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi atingida no tórax e no abdômen ao desembarcar do coletivo.

Conforme informações preliminares, a vítima, um eletricista de aproximadamente 45 anos, foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com sangramento intenso, mas consciente. Ele foi encaminhado com sinais vitais a uma unidade de saúde da capital.

O agressor fugiu do local após o ataque e, até o momento, não foi localizado. Testemunhas relataram à polícia que ele usava uma camiseta branca e carregava uma mochila. Ainda conforme os relatos, o homem começou a gritar assim que o ônibus parou no terminal e, logo em seguida, avançou contra a vítima com uma faca.

Apesar do ocorrido, o local não foi isolado, devido ao grande fluxo de passageiros no terminal no momento do crime. O ônibus envolvido foi retirado da plataforma e levado para uma área lateral para que as autoridades pudessem realizar a perícia.

Equipes da Polícia Civil, da perícia e do GOI (Grupo de Operações e Investigações) estiveram no terminal, onde recolheram imagens das câmeras de segurança do local e do interior do veículo. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e segue sendo investigado.

A polícia pede que qualquer informação sobre o paradeiro do autor do crime seja repassada anonimamente através dos canais oficiais de denúncia.

