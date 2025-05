Funsat oferece mais de 1,6 mil vagas de emprego nesta segunda-feira em Campo Grande

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) de Campo Grande inicia a semana com 1.631 oportunidades de emprego disponíveis nesta segunda-feira (5). As vagas abrangem diversos níveis de escolaridade e áreas de atuação, com destaque para cargos que não exigem experiência prévia: são 1.156 postos voltados a trabalhadores em busca da primeira chance no mercado.

Entre as funções com maior número de vagas estão repositor de supermercado (195), auxiliar nos serviços de alimentação (190), operador de caixa (129), atendente de lanchonete (100), operador de processo de produção (100), auxiliar de limpeza (113) e auxiliar de linha de produção (53).

Há também oportunidades para profissionais com qualificação técnica ou superior, como técnico de suporte em Tecnologia da Informação, eletricista de manutenção industrial, neuropsicopedagogo clínico e gerente de produção. Além disso, seis vagas são exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs), reforçando o compromisso da fundação com a inclusão no mercado de trabalho.

Para participar dos processos seletivos, os candidatos devem comparecer pessoalmente à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, entre 7h e 17h. É necessário apresentar um documento com foto e a Carteira de Trabalho — física ou digital (neste caso, o celular deve estar carregado e com acesso à internet). A atualização cadastral também é obrigatória.

A Funsat orienta que os trabalhadores mantenham seu cadastro atualizado para receber ofertas compatíveis com o perfil profissional. Outra forma de acompanhar as vagas é por meio do aplicativo Sine Fácil, que permite consultar oportunidades diretamente pelo celular, desde que o currículo esteja atualizado nos sistemas do Ministério do Trabalho.

A lista completa de vagas pode ser consultada na sede da Funsat. As oportunidades são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.

