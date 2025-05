Homem que esfaqueou ex-mulher na frente do filho é preso em Rio Verde

Homem acusado de esfaquear ex-mulher na frente do filho de 9 anos, é preso neste domingo (4). Foragido, ele foi localizado enquanto passava por um pedágio na BR-163. A prisão aconteceu em Rio verde, cidade distante 194 quilômetros de Campo Grande.

Antes de ser preso, o suspeito chegou a ser visto e a polícia foi informada por meio de denúncia anônima. Após isso, o monitoramento por vídeo passou a ser realizado, onde identificaram a motocicleta de Vilmar.

Segundo o site Edição de Notícias, o suspeito que possui uma extensa lista criminal desde a sua adolescência, foi preso e encaminhado para a delegacia de Rio Verde.

Na ocasião do crime, no dia 14 de abril deste ano, a professora foi esfaqueada oito vezes, onde teve o pulmão e o útero perfurados e outros órgãos atingidos. Foi necessário a realização de cirurgia para sessar o sangramento interno.

No hospital, ela informou aos policias que havia sido atacada por seu ex-companheiro dentro de sua residência. Mesmo com diversas lesões e ferimentos, ela se encontrava consciente e precisou ser encaminhada para Campo Grande.

No local do crime foi encontrada uma faca de cabo branco, possivelmente utilizada como arma do crime. O suspeito já havia evadido do imóvel.

