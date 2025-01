Homem desaparecido desde dezembro é encontrado morto em Dourados

Carlos Ioris Junior, de 39 anos, que estava desaparecido desde 17 de dezembro do ano passado, foi encontrado morto dentro de seu próprio carro na tarde de ontem (5), em uma estrada de terra na cidade de Dourados, a cerca de 251 quilômetros de Campo Grande.

Carlos desapareceu em Itaporã, cidade vizinha a Dourados. Sem contato ou notícias do parente, a família registrou um boletim de ocorrência relatando o desaparecimento e iniciou buscas. Nesse domingo, trabalhadores de uma usina avistaram o veículo de Carlos Junior estacionado em uma estrada de terra e, ao se aproximarem, encontraram o corpo em avançado estado de decomposição dentro do carro.

A polícia foi acionada para realizar os procedimentos necessários no local. De acordo com informações preliminares, Carlos estava em tratamento contra depressão. A polícia ainda não confirmou se havia sinais de violência no corpo e o caso segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias da morte.

