Homem é preso após ofender policiais com injúrias raciais no Jardim Monte Alegre

Na tarde deste domingo (5), no bairro Jardim Monte Alegre, em Campo Grande, um homem de 30 anos foi preso após ofender policiais militares com injúrias raciais, chamando-os de “macacos” e “pretos filhos de macumbeira”. A confusão teve início quando a mãe do suspeito ligou para a Polícia Militar, informando que o filho estava alcoolizado, agressivo e empinando motocicleta pelas ruas do bairro, sem o uso de capacete de segurança.

Ao ser abordado, o homem fugiu, mas, devido ao grande fluxo de pessoas na via, a perseguição não pôde ser realizada. Com informações de testemunhas, os policiais se dirigiram à residência do suspeito, onde o encontraram saindo de casa e tentando despistar a equipe ao trocar de camiseta. Durante a abordagem, ele começou a ofender os policiais, o que resultou em sua prisão.

A Força Tática foi acionada devido à confusão provocada por familiares do suspeito, que se aproximaram e começaram a agredir os policiais. Percebendo a situação, o homem fugiu novamente, entrando em sua casa, mas foi visto saltando o muro para a residência vizinha. O local foi cercado e o motociclista foi preso cerca de 50 metros adiante.

A irmã do suspeito também foi presa por tentar impedir a ação policial e atrapalhar o trabalho dos agentes.

A motocicleta não pôde ser apreendida, pois, durante a confusão, familiares retiraram o veículo do local. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.