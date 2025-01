Prefeituras de Bonito e Angélica encerram inscrições para processos seletivos nesta segunda-feira

As prefeituras de Bonito e Angélica, estão com processos seletivos abertos para a formação de cadastro de reserva em diversos cargos de professor municipal. As inscrições encerram nesta segunda-feira (6), com oportunidades para profissionais com ensino superior completo.

Processo seletivo em Bonito

A Prefeitura de Bonito, a 260 km de Campo Grande, busca professores para atuar na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. A remuneração é de R$ 3.745,27 para uma carga horária semanal de 20 horas.

A seleção inclui prova objetiva (classificatória e eliminatória), com 30 questões sobre conhecimentos pedagógicos, legislação, conhecimentos específicos e língua portuguesa, Prova de títulos (classificatória), para os candidatos aprovados na prova escrita. As provas objetivas estão programadas para o dia 19 de janeiro de 2025.

Entre as vagas disponíveis, estão:

– Professor de Educação Infantil;

– Recreação, Arte e Movimentos – Educação Infantil;

– Ensino Fundamental – 1º ao 5º ano;

– Educação Física – 1º ao 9º ano;

– Professor de Projeto de Vida – 1º ao 5º ano;

– Arte – 1º ao 9º ano;

– Língua Estrangeira Moderna (Inglês) – 1º ao 9º ano;

– Língua Portuguesa – 6º ao 9º ano;

– Matemática, Geografia, História, Ciências, Noções de Turismo – 6º ao 9º ano;

– Professores para Sala de Tecnologia, Apoio e Recursos Multifuncionais.

As inscrições podem ser feitas até as 23h59 (horário de Mato Grosso do Sul) no site da FAPEC (www.fapec.org/concursos), mediante pagamento de uma taxa de R$ 50,00.

Processo seletivo em Angélica

A Prefeitura de Angélica, a 276 km de Campo Grande, também oferece vagas para professores em diferentes áreas. O salário é de R$ 2.915,55 para uma jornada semanal de 20 horas. As vagas incluem:

– Professor de Arte;

– Professor de Educação Infantil;

– Professor de Educação Financeira;

– Professor de Educação Física;

– Professor de Ensino Fundamental;

– Professor de Inglês.

As inscrições podem ser realizadas até as 17h no site do Instituto Brasileiro de Concursos e Gestão de Pessoas (https://ibcgp.org.br/concursos#/), com pagamento de taxa de R$ 80,00.

A seleção será feita por meio de avaliação curricular, e o resultado final será divulgado no site da prefeitura (www.angelica.ms.gov.br) em duas listas, contendo as notas e classificações dos candidatos. O contrato terá vigência de até 200 dias letivos ou até a realização de um concurso público.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais