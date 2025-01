Detento envolvido em esquema de desvio de drogas é encontrado morto em presídio de Campo Grande

Jonathan Roberson Silva de Oliveira Barbosa, de 30 anos, foi encontrado morto na noite de ontem (5) na Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande, localizada no bairro Jardim Noroeste. O detento, que possuía uma extensa ficha criminal, estava envolvido no caso de grande repercussão em 2019, no qual 101 quilos de cocaína foram desviados de dentro da delegacia de polícia de Aquidauana, com a participação do delegado da cidade na época.

Conforme informações preliminares, Jonathan foi encontrado morto dentro de sua cela por volta das 21 horas, com um “pó branco” próximo ao corpo, possivelmente cocaína, levantando suspeitas de overdose. Contudo, as circunstâncias exatas da morte ainda serão investigadas pelas autoridades.

Jonathan era filho de Sandra Ramona da Silva, apontada em 2019 como líder de um esquema de tráfico de drogas que envolvia Aquidauana e Anastácio. O esquema foi desmantelado pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) durante as investigações sobre o furto de cocaína avaliada em mais de R$ 2,5 milhões. Na ocasião, o delegado Eder Oliveira Moraes foi preso por facilitar o furto ao deixar uma janela basculante aberta na delegacia, permitindo o acesso dos comparsas ao entorpecente.

Jonathan tinha passagens por diversos crimes, incluindo homicídio. Mesmo preso no presídio da capital, ele continuava cometendo infrações, aplicando golpes via WhatsApp em moradores de Aquidauana. As autoridades seguem investigando o ocorrido para esclarecer as circunstâncias da morte de Jonathan Roberson.

