Homem de 28 anos é executado a tiros em frente à sua residência no Jardim Itamaracá, em Campo Grande

Eduardo Lucas Awadi Pinto, de 28 anos, foi executado a tiros na noite de sexta-feira (30) na residência onde morava, no Bairro Jardim Itamaracá, em Campo Grande. O crime ocorreu no fim da noite, quando Eduardo foi surpreendido por um atirador em uma motocicleta.

De acordo com as primeiras informações, o atirador chamou Eduardo no portão e, após uma breve discussão, disparou várias vezes contra a vítima. Eduardo foi atingido por, pelo menos, seis tiros e chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O autor dos disparos fugiu imediatamente e, até o momento, não foi localizado.

A Polícia Civil investiga o caso como homicídio doloso. Equipes da Polícia Militar, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da perícia técnica e de uma funerária estiveram no local para realizar os levantamentos necessários. A motivação do crime ainda está sendo apurada.

O nome de Eduardo aparece relacionado a casos de furto, direção sem habilitação e incêndio criminoso em transporte coletivo. Em 2017, ele foi condenado a cinco anos de prisão por envolvimento em um incêndio criminoso em um ônibus, mas respondia à ação penal em liberdade.

A polícia investiga se há ligação entre o histórico criminal da vítima e sua execução, e procura o atirador.

