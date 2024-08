Com investimentos de R$ 18,4 milhões, Prefeitura avança nas melhorias para moradores da região do Tiradentes

Obras executadas e em andamento estão transformando a região do Bairro Tiradentes, na mobilidade, urbanização e economia. A Prefeitura de Campo Grande está investindo R$ 18,4 milhões em obras de drenagem e pavimentação de vias no Jardim Itatiaia e Jardim Mansur/Jardim Auxiliadora, bairros cortados pela Avenida Três Barras, que recentemente recebeu investimentos da Prefeitura, na execução do projeto de reordenamento viário da rotatória que liga a Avenida Três Barras com a Avenida José Nogueira Vieira e a Avenida Marques do Lavradio.

No Jardim Itatiaia, as máquinas já estão trabalhando na obra de drenagem e pavimentação, com investimento de R$ 6.228.395,00. Nesta que é a primeira etapa do projeto de drenagem e pavimentação no bairro, serão contempladas as ruas Assef Buainain, Aury Vasconcelos, Avelina Costa de Andrade, Ayd Saravy de Souza, Bráulio de Souza, Erci Cunha Martins, Jorge Luis Anchieta Curado, Manoel Olegário da Silva, Norberto Ribeiro de Souza, Santa Marina, Sebastião dos Santos e Ubaldino Saravy.

A aposentada Selma Rebuá, que teve a rua em frente de sua residência contemplada com a infraestrutura, disse que mora no bairro há muitos anos e está animada com a melhoria.

“Asfalto e drenagem é tudo na vida da gente. Com esse tempo seco, tenho que limpar minha casa mais de uma vez por dia, senão fica impossível de respirar até na hora de dormir. Está sendo um privilégio”, conta.

“Trabalho como motorista de um pet shop aqui na região, e sempre estou apanhando os animais de estimação para banho e tosa. Com a chegada do asfalto, melhora a qualidade do nosso serviço, já que economiza com a manutenção do veículo. E claro, quem ganha são os moradores e até mesmo os pets que ficarão limpos por mais tempo. Asfalto é melhoria, é qualidade de vida”, afirma Mário Vergotti Moreira.

No Jardim Mansur/Jardim Auxiliadora estão sendo investidos R$ 11 milhões, na drenagem e pavimentação das ruas Rua Manoel da Nóbrega, Rua João Fernandes Vieira, Rua Araújo Lima, Rua Amélia Alves Pache, Rua Joaquim Diniz, Rua Luiz Coutinho de Alencar, Rua José Luiz, Carneiro Camargo, Rua Ari Coelho de Oliveira Neto, Rua Renato José Anchieta, Rua Miguel Sutil, Rua Manoel Frederico Pache, Rua Atalaia, Rua Abraão Calux.

Ari Gonçalves da Silva mudou há dois meses para a casa que construiu no Jardim Mansur e está feliz pelo acerto no investimento. “Mudamos na hora certa”, disse ele, acrescentando que as obras que estão sendo executados pela Prefeitura na região impactam também em outros setores. “Importante para o desenvolvimento da região, um bairro bom como esse fica mais valorizado ainda com uma obra dessa”.

Revitalização da Lagoa Itatiaia

A Prefeitura também está executando a revitalização da Lagoa Itatiaia, um dos pontos turísticos de Campo Grande. Estão sendo investidos R$ 1,2 milhão em recursos do Governo Federal e contrapartida municipal. Serão construídos playground, área de convivência, palco, redário, estação de ginástica, fonte interativa, bancos de concreto, calçadas com acessibilidade, pista de caminhada, decks e uma passarela (píer) de 40 metros. Transformada em área de interesse ambiental desde 1995 pela Lei Complementar 05, a Lagoa Itatiaia é um dos pontos turísticos da Capital, que deverá passar a receber mais visitantes após a revitalização.

O instrutor de yoga Pedro Monteiro de Almeida nasceu e cresceu no Bairro Tiradentes e disse que costuma fazer caminhadas no entorno da Lagoa Itatiaia. Para ele, a chegada dos investimentos do município é importante para a comunidade local. “Aqui, antes só tinha um pedacinho de rua asfaltada, agora, a Lagoa já tem um deck, e começa a virar de fato uma área de lazer. É maravilhoso”.

Débora Ribeiro chegou em Campo Grande há três anos, vinda do interior de São Paulo. Moradora da Região da Lagoa Itatiaia, a aposentada está encantada com as belezas de Campo Grande. “Essa cidade é belíssima, me apaixono por ela todos os dias, com as araras, com os ipês e ainda consegui o privilégio de morar no entorno da Lagoa Itatiaia. E esse deck ficou incrível, hoje é a primeira vez que estou vindo aqui com minha filha e meu neto. Naturalmente, esse lugar já é incrível e agora ganhando essa infraestrutura, poderemos usufruir ainda mais desse espaço com nossas famílias”, disse.

Com o reordenamento viário feito no cruzamento das avenidas Três Barras, José Nogueira Vieira e Marquês do Lavradio, concluído no segundo semestre do ano passado, o trânsito na região inclusive passou a fluir, sem os congestionamentos. Obra importante para os condutores, motociclistas, ciclistas e pedestres que utilizam essas vias, que dão acesso à Região Urbana do Prosa e do Bandeira. Diariamente, circulam pela região, aproximadamente, 30 mil veículos em busca de diversos destinos, tais como Shopping Campo Grande, Câmara Municipal de Campo Grande, Unidade Básica de Saúde Tiradentes, além de vários condomínios residenciais, comércios, entre outros, que colaboram para aumentar o trânsito no local tanto de veículos quanto de pedestres e ciclistas.

