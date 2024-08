Homem é executado com mais de 20 tiros em bairro de Campo Grande

Thiago Souza da Silva, de 37 anos, foi alvejado com mais de 20 tiros na calçada da Rua Caxiuana, no Bairro Jardim Centenário, em Campo Grande, durante o fim da noite de sexta-feira (30). O atirador, que utilizava uma arma de calibre 380, surpreendeu a vítima. A Polícia Civil investiga a dinâmica do crime.

De acordo com informações preliminares, Thiago foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Equipes da Polícia Militar, Samu, perícia técnica e a funerária estiveram presentes para realizar os levantamentos. Até o fechamento desta matéria, o autor do crime ainda não havia sido localizado, e a motivação da execução segue sob investigação.

Conforme consulta aos registros do Tribunal de Justiça, Thiago possuía um histórico criminal extenso, envolvendo crimes como furto, tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Em 2010, ele foi preso durante uma operação conjunta entre a Deco (Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado) e a Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), mas foi liberado para aguardar julgamento em liberdade.

Em 2019, Thiago foi condenado a 10 anos de prisão em regime fechado, mas estava foragido desde então. Durante os nove anos que antecederam sua condenação, Thiago foi apontado como autor de diversos crimes. Em 2009, ele foi preso por porte ilegal de arma de fogo; em 2010 e 2011, por tráfico de drogas; em 2014, por falsidade ideológica; em 2016, por roubo e tráfico; e em 2018, novamente por porte de arma, desta vez de uso restrito.

Entre os crimes atribuídos a Thiago, ocorreu em 9 de junho de 2016, na Rua da Ilha, no Bairro Coophavilla II, quando ele e um comparsa, armados, abordaram duas estudantes e roubaram o celular de uma delas. Apenas um mês antes, ele havia sido preso no Jardim Tarumã com porções de maconha. Na ocasião, policiais avistaram uma motocicleta roubada em frente à casa de Thiago, que tentava guardar o veículo na garagem.

A Polícia Civil está colhendo depoimentos e analisando as câmeras de segurança da região para tentar identificar o autor dos disparos e esclarecer os motivos que levaram à execução de Thiago Souza da Silva. O clima é de tensão no Jardim Centenário, e os moradores se dizem preocupados com o aumento da violência no bairro.

