Homem de 21 anos sofre tentativa de homicídio durante a madrugada no bairro João Paulo II, em Dourados

Um jovem de 21 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada deste sábado (22), no bairro João Paulo II, em Dourados. Ele apresentava diversos ferimentos pelo corpo quando chegou à própria residência, localizada na Rua Antônio do Amaral.

Segundo relato da esposa, o rapaz chegou à casa bastante ensanguentado e com cortes no pescoço, braço esquerdo, cabeça, tórax e nas costas, próximo ao ombro direito. Os ferimentos, conforme avaliação preliminar, foram provocados por arma branca.

Acionada por familiares, uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) esteve no local e prestou os primeiros socorros. Devido à gravidade das lesões, o jovem foi encaminhado imediatamente ao Hospital da Vida.

Ainda muito debilitado, ele não conseguiu relatar às autoridades o que havia ocorrido ou quem poderia ter sido o autor da agressão. A esposa também informou não saber as circunstâncias do ataque, o que dificulta a identificação dos suspeitos.

A Polícia Civil investiga o caso e trabalha com as informações fornecidas pelos profissionais de saúde, que constataram a extensão e o tipo de ferimentos. Com base nesses detalhes, será formalizado o Boletim de Ocorrência e iniciadas as diligências para esclarecer a motivação e autoria do crime.

