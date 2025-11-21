Homem é preso em flagrante após furtar produtos de comércio no Maria Aparecida Pedrossian

Moradores contiveram o suspeito que teria furtado a quantia de R$ 50,25 em produtos

Na manhã desta sexta-feira (21), um homem de 39 anos foi preso em flagrante após furtar produtos de um comércio, no bairro Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito estava contido por pessoas no local quando a polícia chegou. Uma mulher disse que o homem teria furtado uma garrafa de vodka, 11 pacotes de suco e um óleo de corpo do comércio localizado no bairro.

Os funcionários do estabelecimento abordaram o suspeito no estacionamento do comércio ao notarem o furto e e acionaram a polícia. O total furtado seria de R$ 50,25 em produtos.

O homem foi encaminhado para a Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde foi autuado em flagrante pelos policiais.

