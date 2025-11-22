Bolsonaro é preso preventivamente pela Polícia Federal

Ordem do STF aponta risco à ordem pública e mantém ex-presidente sob custódia em Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso preventivamente nas primeiras horas da manhã deste sábado (22), em Brasília, após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A ação foi cumprida pela Polícia Federal, que chegou à residência do ex-presidente por volta do início da manhã e o levou para a Superintendência da PF na capital.

A prisão preventiva ocorre em meio à condenação de Bolsonaro por participação na tentativa de subverter o processo democrático, que resultou em uma pena superior a 27 anos. Apesar de ainda recorrer, a decisão de hoje não representa o início do cumprimento da sentença, mas sim uma medida cautelar adotada pelo STF.

Segundo autoridades envolvidas na operação, Moraes justificou o pedido ao apontar risco à ordem pública e possíveis descumprimentos de medidas já impostas anteriormente — Bolsonaro cumpria prisão domiciliar e usava tornozeleira eletrônica.

A convocação de manifestações e atos públicos recentes por aliados também pesaram para a adoção da medida, vista como necessária para evitar tumultos e garantir o andamento dos processos.

