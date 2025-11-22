Mulher é assassinada com tiro após ser atropelada na BR-262, no Jardim Noroeste

Vítima de 29 anos foi atingida por um carro e executada em seguida com um tiro na cabeça

Uma mulher identificada como Janaína Sabino de Almeida, com cerca de 29 anos, foi morta na noite desta sexta-feira (21) em um trecho da BR-262, próximo à continuidade da Avenida João Arinos, em Campo Grande. A vítima retornava do trabalho quando foi atropelada e executada com um tiro na cabeça.

De acordo com informações, Janaína conduzia uma motocicleta Honda Fan levando uma amiga na garupa. Elas seguiam para casa após o expediente em uma lanchonete no Centro. Um carro preto, teria se aproximado e atingido a moto, fazendo com que as duas caíssem em uma área de pequena ribanceira ao lado da pista.

Após o atropelamento, o motorista desceu do veículo e caminhou até onde a vítima caiu. O criminoso efetuou um disparo na cabeça da jovem, que morreu na hora. A passageira sofreu apenas escoriações e relatou que conseguiu ver o homem apenas de costas durante a fuga.

A polícia investiga se o ataque foi planejado. Informações repassadas por familiares indicam que Janaína, moradora do Jardim Noroeste, havia se envolvido em uma briga em um bar da região na última semana, hipótese que também será analisada pelos investigadores. A possibilidade de feminicídio não está descartada.

O autor ainda não foi identificado.

