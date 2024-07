Homem condenado por roubar mercado da Capital é preso no São Conrado

Nesta manhã de segunda-feira (15), foi localizado e preso um homem de 29 anos condenado por assalto a mão aramada em um mercado da Capital no dia 03 de junho de 2022. O criminoso que estav foragido é condeando a 7 anos e 11 de prisão em regime fechado.

O crime correu em um mercado localizado no Bairro Riviera Park, quando o indivíduo e um comparsa renderam funcionários e clientes com armas de fogo a fim de cometer o assalto.

A prisão durnate a manhã de hoje ocorreu pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos (DERF).

