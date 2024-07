Semana Estadual da Juventude foi lançada nessa sexta-feira (12) e apresenta cartilha ‘Juventude e Saúde Mental’

Além da cartilha, também está aberto a consulta pública no qual pode ser enviado sugestões e propostas que vão subsidiar a construção dos materiais e direcionar a abordagem do tema central na Semana da Juventude.

Nessa sexta-feira (12), foi lançado em três polos da Capital a Semana Estadual da Juventude. Além da consulta pública, a Cidadania junto aos parceiros, também apresentou a cartilha “Juventude e Saúde Mental” que tem como objetivo trazer informações sobre as principais doenças psicológicas que atingem os adolescentes.

A cartilha fala sobre conceitos, sinais de alerta, prevenção e onde procurar ajuda. Todo o material também está sendo traduzido para línguas maternas indígenas como o terena, kadiwéu e guarani-kaiowá.

Além disso, desde o dia 12 de julho, a consulta pública está aberta para envio de sugestões e propostas que vão subsidiar a construção dos materiais e direcionar a abordagem do tema central na Semana da Juventude.

A iniciativa quer ouvir ativamente a voz de adolescentes e jovens, além de proporcionar um espaço de diálogo aberto e acolhedor, onde o público-alvo possa expressar preocupações, compartilhar experiências e contribuir com ideias.

A Semana Estadual da Juventude, tem o objetivo de desenvolver e implementar estratégias abrangentes de promoção, prevenção e atendimento em saúde mental para a população com idades entre 15 e 29 anos.

Ela é instituída por meio da lei (Lei nº 3.748, de 25 de setembro de 2009) e em setembro, o tema “Saúde Mental” será trabalhado em todo o Estado de Mato Grosso do Sul.

